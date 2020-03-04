Armutun faydaları nelerdir? armut neye iyi gelir - Son Dakika
Son Dakika Magazin Armutun faydaları nelerdir? armut neye iyi gelir - Son Dakika Magazin

Armutun faydaları nelerdir? armut neye iyi gelir

14 dakika önce

Lif bakımından zengin olan armut, A, B ve C vitaminleri açısından çok zengin meyvelerden birisidir.

Armutun faydaları nelerdir? armut neye iyi gelir, System.String[]

Lif bakımından zengin olan armut, A, B ve C vitaminleri açısından çok zengin meyvelerden birisidir. Sodyum, potasyum ve magnezyum kaynaklarına sahip armut, insan vücudu üzerinde önemli sayılabilecek faydalara sahiptir.


Armudun Faydaları Nelerdir?


Uzmanlar tarafından diyabet hastalarına önerilir. Armut, vücudun şeker oranının dengede tutulmasını sağlar. Şeker hastalığıyla mücadele amacıyla tercih edilebilir.


Son dönemlerde artan göğüs kanserine karşı önleyici yapıdadır. Araştırmalarda, armut meyvesinin göğüs kanserini önlediği ortaya çıkarılmıştır.


Kalp rahatsızlıkları için tercih edilebilir. Armut, tıkalı damarların açılmasını sağlar. Bu sayede kalp rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir yere sahiptir.


İçeriğindeki bakır ve B vitaminleri sayesinde, yorgunluğu minimum seviyeye indirir. Uyku düzenini sağlayıcıdır.


Hamile kişilerde uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilir.


Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlayarak, olası yüksek tansiyonu önleyici etkiye sahiptir.


Alerji yapma oranı çok düşük olduğundan, bebeklerde kullanımı en uygun meyveler arasında yer alır.


Kemik erimesi sorunlarının tedavisi için destek amaçlı armut tüketimi sıklaştırılabilir. Kemiklerin erimesini engelleyici özellikleri bulunur.


Armut Neye İyi Gelir?


Vücuda sağladığı faydalarla öne çıkan armut, birçok hastalığa iyi gelir. Armut özellikle kanser önleyici etkisiyle öne çıkar.


Yüksek Kan Basıncını Engeller


Çok sayıda rahatsızlığa neden olan yüksek kan basıncının önlenmesi için armut tüketimine başlanabilir.


Kansere Karşı Korur


Armut, en önemli kanser önleyiciler arasında yer alır. Kanseri önleyici olmasının yanında, kanser oluşumunun önüne geçer


Enerji Verir


Armut, doğal olan enerji besinlerinden biridir. Tüketimi sonrasında vücutta dinçlik sağlanabilir. Haftada en az 3 kez tüketilmesi, enerji açısından fayda sağlar.


Kabızlığa İyi Gelir


Armut meyvesinin en önemli faydalarından birisi, kabızlık giderici olmasıdır. Kabızlık karşıtı olması nedeniyle, doktorlar tarafından küçükten büyüye birçok kişiye tavsiye edilebilir.


Ateş Düşürücüdür


Armut meyvesinin diğer önemli faydası, ateş düşürücü etkisidir. Doktorlar tarafından bu amaçla önerildiğinde tüketilebilir.


Armut Nasıl Tüketilir?


Armut tüketimi, dikkatle yapılmalıdır. Bebeklerde püre haline getirilerek yedirilebilir. Bebeklerde armut tüketmeden önce mutlaka uzman görüşüne başvurulmalıdır. Armut tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta, aşırı şekilde tüketilmemesi denilebilir.


Aşırı şekilde tüketildiği zaman ishal etkisi gösterebilir. Mideyi tahriş edebilir. İdeal tüketim biçimi haftada 3 kezdir. Armut meyve olduğundan en doğru tüketim şekli, direkt çiğ şekilde alınması olarak belirtilir. Armut çay şeklinde de tüketilebilir.


Armut Zayıflatır mı?


Armut, sindirim sisteminin hızlanmasını sağlamaz, sindirimi düzene sokar. Sindirimin daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcıdır. Araştırmalara göre armut meyvesinin yağ yakıcı etkileri bulunur. Yağ yakıcı olması nedeniyle, zayıflamak için tercih edilebilir. Uzman diyetisyen görüşü alınarak, armut zayıflatma amacıyla tüketilebilir. Yoğurt veya diğer yiyeceklerle birlikte tüketilebilir.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:03 
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