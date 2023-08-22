Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur: Panama Kanalı\'ndaki tıkanıklık dünya genelinde enflasyonu artırabilir

Asya'dan Amerika'ya deniz ticaretinin üçte birinin gerçekleştirildiği Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle yeni bir kriz patlak verdi. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200 gemi, kanal yönetiminin trafik kısıntısına gitmesiyle bölgede mahsur kalmış durumda. Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu olan Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, söz konusu durumun küresel ticarete etkisini değerlendirdi. Teymur, krizin dünya genelinde enflasyonu artırabileceğini söyledi.

PANAMA KANALI'NIN ÖNEMİ

Panama Kanalı'nın önemini anlatan Teymur, "Panama Kanalı, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında geçiş sağlayan bir kanaldır. Bu su yolunun önemi şu şekilde, normalde Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında geçen yük gemilerinin ya kuzeyi ya da güneyi dolaşması gerekiyordu. Her iki yol da hem çok uzun hem de iklim şartları çok zorlu. Bu sebeple 80 kilometre uzunluğunda bir su yoluyla gemilerin bir denizden öteki denize geçmesi sağlanıyor. Panama Kanalı gemi taşımacılığında yolu radikal bir şekilde kısalttığından dolayı çok kullanılan bir su yolu." ifadelerini kullandı.

GEMİ YÜK ÜCRETLERİNDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Gemi yük ücretlerindeki artışa dikkat çeken Teymur, "Çin'den ABD'ye giden gemi yük ücretlerinde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış olduğu söyleniyor. Kriz noktasına geldiğinde bu rakamlarda 2 katına çıkabilir. Panama Kanalı'nın Türkiye ile bir ilgisi yok. Özellikle ABD'yi etkiler. Gemi taşımacılığı fiyatlarının 2 katına çıkması Amerika'da gıda fiyatlarında yükselişe yol açacaktır. Gemilerin Panama'da mahsur kalması ve yükünü boşaltmak için beklenenden daha uzun sürmesi otomatikman başka rotaları da gemilerin azlığından etkileyecektir." şeklinde konuştu.

KRİZİN ENFLASYONA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Durumun dünya genelinde enflasyonu artırabileceğini söyleyen Teymur, "Panama Kanalı'ndaki tıkanıklık taşımacılık maliyetlerini artırabilir. Panama Kanalı, gemi aracılığıyla yapılan yük taşımacılığının yüzde 6'sının geçtiği çok önemli bir rota. Taşımacılık fiyatlarını etkileyecek ve o da doğrudan doğruya ürünleri etkileyecek ve özellikle gıda gibi ucuz ürünleri etkileyecek. Türkiye'yi yük taşımacılığının pahalanması sebebiyle etkileyecek. Çünkü bizim ülkemizde kullandığımız eşyalar, malzemeler, giysiler vb otomatikman taşımacılıkta artan fiyatları maliyetlerine yükleyecektir." dedi.