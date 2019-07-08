Son Dakika Haberleri: Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti
Son Dakika Spor Haber

Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti

42 dakika önce

Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, West Ham United'dan Marko Arnautovic'i, Şanghay Shenhua ise Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi transfer etti.

Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti, System.String[]
Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, West Ham United'dan Marko Arnautovic'i, Şanghay Shenhua ise Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturyalı milli forvet oyuncusu Arnautovic'in transferi konusunda Şanghay Shenhua ile anlaşmaya varıldı.
30 yaşındaki Arnautovic'in bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie) takımlarından Roma ise 26 yaşındaki forvet oyuncusu Stephan El Shaarawy'nin Şanghay Shenhua'ya transfer olduğunu duyurdu.
Açıklamada, Şanghay Shenhua'nın, İtalyan milli futbolcunun için bonservisi için Roma'ya 16 milyon avro ödeyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:30 Kaynak: AA
West Ham United, Roma, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı Josef de Souza'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! Fatih Terim biletlerini kesti: Florya'ya gelmenize gerek yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]