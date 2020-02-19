Arnavut Cumhurbaşkan'ından halka ayaklanma çağrısı: Hükümeti devirin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arnavut Cumhurbaşkan'ından halka ayaklanma çağrısı: Hükümeti devirin - Son Dakika Dünya

Arnavut Cumhurbaşkan'ından halka ayaklanma çağrısı: Hükümeti devirin

6 saat önce

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, anayasayı ihlal etme ve organize suç çeteleriyle iş birliği yapmakla suçladığı hükümetin devrilmesi için halkı ayaklanmaya çağırdı.

Arnavut Cumhurbaşkan'ından halka ayaklanma çağrısı: Hükümeti devirin, System.String[]

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, anayasayı ihlal etme ve organize suçla itham ettiği hükümetin devrilmesi için halkı ayaklanmaya çağırdı.


Düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart günü halkı başkent Tiran'da görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, aynı gün adalet reformuna karşı çıkan ilk kararnamesini imzalayacağını duyurdu. Meta, rüşvetin kökünü kazımak ve yargı bağımsızlığını sağlamak için üç yıl önce kabul edilen yargı reformunun başarısız olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, İlir Meta, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:35 
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