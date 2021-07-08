Üye Girişi
Meslektaşları rüşvetten gözaltına alınan Arnavut doktordan tuhaf teklif: Resmileşsin - Son Dakika

Meslektaşları rüşvetten gözaltına alınan Arnavut doktordan tuhaf teklif: Resmileşsin

08.07.2021 23:48

Arnavutluk'ta Tiran Üniversitesi'ne bağlı Travma Hastanesi'nde cerrah olan Dr. Myftar Torba, rüşvet aldıkları gerekçesiyle iki meslektaşının gözaltına alınmasına tepki göstererek rüşvetlerin resmileştirilerek bu sorunun ortadan kalkacağını öne sürdü. Doktor Torba ayrıca, teklifini daha da ileriye taşıyarak verilen rüşvetlerin resepsiyona bırakılmasını istedi.

Arnavutluk'ta geçtiğimiz günlerde yaralı olarak hastaneye gelen bir hastadan rüşvet aldıkları gerekçesi ile Serdi Memini ve Ervin Sulaj isimli iki doktor polis tarafından gözaltına alınmıştı.

DOKTORDAN TUHAF TEKLİF

Başkent Tiran'da bulunan Tiran Üniversitesine bağlı Travma Hastanesi'nde cerrah olan Dr. Myftar Torba katıldığı bir televizyon programında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle iki meslektaşının gözaltına alınmasına tepki göstererek rüşvetlerin resmileştirilerek bu sorunun ortadan kalkacağını öne sürdü.

KENDİSİNE VERİLEN RÜŞVETLERİN DE RESEPSİYONA BIRAKILMASINI İSTEDİ

Devletten aldıkları net maaşın 800 dolar civarında olduğunu belirten Torba, bu maaşın yeterli olmadığını savundu. "Eğer devlet aldığımız rüşveti tamamen yasaklayacaksa, yarın sabah hastaneye gelen doktor olmayacak" diyen Torba, kendilerine verilen rüşvetlerin resepsiyona bırakılması önerisinde bulundu. Torba ayrıca, hastalara zoraki olarak belirlenen rüşvet miktarlarına da karşı çıkarak, bunun kanunen cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Torba, rüşvetin miktarını hastanın kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi.

PROTESTO DÜZENLENMİŞTİ

Birkaç gün önce ülkenin kuzeyinde bulunan İşkodra iline bağlı Velipoya'da bir gaz tüpünün yanması sonucunda 4 kişi yaralanmıştı. Yaralanan kişiler Tiran Travma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu hastaların yakınlarından para aldıkları gerekçesi ile Memini ve Sula isimli doktorlar gözaltına alınmıştı. Hastane doktorları ve çalışanları ise gözaltına alınan meslektaşlarına destek amaçlı protesto düzenlemişti.

Meslektaşları rüşvetten gözaltına alınan Arnavut doktordan tuhaf teklif: Resmileşsin

Rüşvet, Polis, Tiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meslektaşları rüşvetten gözaltına alınan Arnavut doktordan tuhaf teklif: Resmileşsin - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı 23:49 Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi 23:07 Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil 22:40 Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 22:00 Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu
Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi         
00:01
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı         
23:34
Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti         
22:41
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 00:45:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslektaşları rüşvetten gözaltına alınan Arnavut doktordan tuhaf teklif: Resmileşsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement