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Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:49
Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması, System.String[]

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Facebook hesabından Türk bayraklı fotoğrafını paylaşan Bahiti, Türkiye'deki darbe girişiminin 5. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit olduğunu, binlerce kişinin yaralandığını anımsatan Bahiti, "Darbeciler tarafından kontrol altına alınan askeri uçakların sivil hedefleri ve masum vatandaşları vurması ve imha etmesine ilişkin görüntüler neslimizin hafızasında kalacaktır." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ve destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin diğer yöneticilerini yok etmeyi amaçladığına dikkati çeken Bahiti, "Vuranlar ve öldürenler her ne kadar Türk vatandaşı olsa da söz konusu darbe girişimi arkasında duran ince beyinler çok uzak duruyordu ve amaç, Yemen modeline göre Türkiye'de iç savaş çıkarmak ve Türkiye'nin içten yok edilmesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Tanrı 5 yıl önce Türkiye'yi kurtardı"

15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye ve dünya yakın tarihi için büyük etki yaratan olaylardan biri olduğunun altını çizen Bahiti, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük jeoenerjik çıkarlarının kontrol altına alınması için ekonomik ve askeri anlamda güçlü olan bu ülkenin yok edilmesi gerekiyordu. Tanrı 5 yıl önce Türkiye'yi ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun vatandaşlarını kurtardı. Bu, büyük bir milletin, modern ve müreffeh bir devletin aydınlık bir geleceği içindi."

15 Temmuz, Türkiye, Arnavut, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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