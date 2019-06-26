Son Dakika Haberleri: Arnavut öğrenciler Türkiye'ye hayran kaldı
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Arnavut öğrenciler Türkiye'ye hayran kaldı

34 dakika önce

Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Arnavut öğrenciler, ülkelerine dönmeden önce Vali Ekrem Canalp'e ziyarette bulundu.

Arnavut öğrenciler Türkiye'ye hayran kaldı, System.String[]
Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Arnavut öğrenciler, ülkelerine dönmeden önce Vali Ekrem Canalp'e ziyarette bulundu.
Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve İşkodra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle ülkeye gelen İşkodra Luigj Gurakuqi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan 55 kişilik grup, 10 gün boyunca Edirne ve İstanbul'daki programlara katıldı, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.
Arnavut heyet, ülkeden ayrılmadan önce Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Vali Canalp, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, "Ümit ediyorum ki Edirne ve Türkiye'den memnun ayrılıyorsunuz. Hayatınızın geri kalan bölümünde tekrar Türkiye'ye gelmenizi umuyorum. Çünkü ben İşkodra'ya tekrar gideceğim." dedi.
Öğrencilerden Fatma Dema, etkinlik sayesinde Türkiye ve Türkleri yakından tanıma fırsatı yakaladığını söyledi.
Türkiye'ye hayran kaldığını ifade eden Dema "Kendimi ülkemde gibi hissettim. Çünkü aynı kültüre sahibiz. Programın gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Sami Hüseyini de Edirne'ye ilk kez geldiğini, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Türkiye, Edirne, Güncel
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