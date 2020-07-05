Arnavut tarihinin en kara günü "Çameria Katliamı" İzmir'de anıldı - Son Dakika

Arnavut tarihinin en kara günü "Çameria Katliamı" İzmir'de anıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırım, İzmir'de yapılan açıklamayla kınandı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırım, İzmir'de yapılan açıklamayla kınandı. Arnavut dernekleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Çamerya'da soykırıma uğrayan soydaşlarımızın ve onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacağız. Uğradıkları soykırımı dünya gündemine taşıyacağız" denildi.

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27 Haziran 1944 yılında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımın üzerinden 76 yıl geçti. İzmir'de de bir araya gelen Arnavut dernekleri yaşanan soykırımı kınadı. Derneklerin üyeleri, İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bırakıp ardından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Alaçatı- Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle programı ertelediklerini ifade ederek, 76 yıl önce Yunan rejiminin Çameryalı Arnavutlara karşı işlediği soykırımı hatırlattı. Topal, "Bizler, Türkiyemizin farklı şehirlerinde yaşayan; Arnavutluk'tan, İşkodra'dan, Yanya'dan, Çamerya'dan, Kosova'dan, Preseva'dan, Karadag'dan, Manastır'dan Makedonya'dan sürülen sürgüne gönderilen göç ettirilen Arnavut kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bize kucak açan Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları, asli unsurları, ülkesine sadakatle bağlı yurttaşları. Çanakkale'de şehit düşen gazi olan, Kurtuluş Savaş'ında ise taşeron şovenist Yunan kuvvetlerini bozguna uğratan, Kafkas cephesinde şehit düşen yüce Türk milletinin asil fertleriyiz" diyerek söze başladı.


"Uğradıkları soykırımı dünya gündemine taşıyacağız"


İbrahim Topal, "Bundan sonra biz Türkiye Arnavutları olarak bu bilinçle, geçmişimize ve kültürümüze daha çok sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.


Topal, "Ortak tarihimizden aldığımız güçle yaşadığı ülkeye hizmet etmiş ve bayraklaştırdığımız ortak değerlerimizi; Hoca Tahsin'i, Şemsettin Sami Fraseri'yi, Mehmet Akif'i ve Kurtuluş Savaş'ının sessiz kahramanları Kartallı Kazımları daha çok gündeme getireceğiz. Böylece Arnavut dünyasında; bugüne kadar hakkı yenen, haksızlığa uğratılan Arnavutlar için dünya sahnesinde; onurlu, gururlu, barışçıl hakkını arayan ve alan bir duruş sergileyeceğiz. Tabii ki biz Çamerya'yı daha çok anacağız ve hatırlayacağız. Ülkemizde yaşayan yoğun bir Çam Arnavut'u bulunduğundan Çamerya'daki soykırımı daha çok gündeme getireceğiz. Çamerya'da soykırıma uğrayan soydaşlarımızın ve onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacağız. Uğradıkları soykırımı dünya gündemine taşıyacağız" diye ifade etti.


"3 binin üzerinde Arnavut'un katledildiği soykırımı daha yüksek sesle anlatacağız"


Topal, şöyle devam etti:


"1944 Haziran ayında şovenist Yunanlılar tarafından ölüme mahküm edilen 2 yaşından 80 yaşına kadar her yaş grubundan 3 binin üzerinde Arnavut'un katledildiği soykırımı daha yüksek sesle anlatacağız. Sadece Müslüman Arnavut oldukları için katledilen ve zulüm, baskı ile mübadele edilen Çam Arnavutlarının torunları, 'Çamerya Soykırımını' uluslararası hukuk alanında ve de bilimsel, akademik alanda yapacakları çalışmalarla bundan sonra devamlı gündemde tutacaklardır. Ege'nin incisi İzmir'den, Arnavut dünyasına sesleniyoruz; Çamerya Arnavutları haklarına kavuşmalıdır. Bu yolda İtalya Arbreşleri, Yunanistan Arvanitleri sizlerde Türkiye Arnavutlarına yardımcı olunuz. Adaletin yerine gelmesi için barışçıl çabalarımıza destek olunuz. Türkiye'de yaşayan bütün Arnavutlar Çamerya Arnavutlarının yanındadır. Tüm Türkiye halkı soykırıma uğramış Çamerya halkına destek vermektedir."


"Soykırım insanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur"


Topal, son olarak açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Artık Türkiye Arnavutları Çamerya Soykırımını her yıl gündeme getirip, anma etkinlikleriyle gelenekselleştirecek ve Çamerya Sorunu konusunu dünya gündemine taşıyacaktır. Amacımız; ayrıca 1944 yılında Yunanistan tarafından askeri sistematik soykırıma uğramış ve yurtları Çamerya'dan sürgün edilen Çamerya Arnavutlarının temel insan hak ve hürriyetleri doğrultusunda serbest dolaşım ve mülkiyet hakkının teslim edilmesi için hak ve adalet aramaktır. Soykırım insanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur. Bu bakımdan, 76 yıldan beri Çamerya Sorununu görmezden gelen, hakikatlerin üstünü örterek tarihin karanlığında bırakmaya çalışan Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu'na siyah çelenk koyarak; sivil toplum örgütleri ve konuya duyarlı Arnavutlar olarak tepkimizi dile getiriyoruz."


Açıklamaya ayrıca Kosova- Rumeli Kültür Derneği, İzmir Arnavut Kültür Derneği, Turgutlu Arnavut Kültür Derneği, Bursa Arnavut Kültür Derneği de katılım sağladı. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavut tarihinin en kara günü 'Çameria Katliamı' İzmir'de anıldı - Son Dakika

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