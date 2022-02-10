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Arnavut yolcu, kıyafetinde sakladığı çantadaki altınlarla havalimanında yakalandı - Son Dakika

Arnavut yolcu, kıyafetinde sakladığı çantadaki altınlarla havalimanında yakalandı

10.02.2022 13:46
Arnavut yolcu, kıyafetinde sakladığı çantadaki altınlarla havalimanında yakalandı

Yurt dışından gelen Arnavut yolcu, karnına sakladığı özel bir çantada bulunan külçe altın, çeşitli takılar, kol saatleri ve Osmanlı sikkelerini yurda sokmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Yurt dışından gelen Arnavut yolcu, karnına sakladığı özel bir çantada bulunan külçe altın, çeşitli takılar, kol saatleri ve Osmanlı sikkelerini yurda sokmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'ne uçakla 14 Ocak'ta gelen Arnavutluk vatandaşı F.R, Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport polisinin bulunduğu noktaya geldi. Havalimanı polisleri, hareketlerinden şüphelendikleri yolcuyu durdurdu. Yapılan aramada, F.R'nin kıyafetlerinin altında, karın bölgesine yerleştirilerek göbek izlenimi verilmek istenen özel çanta olduğu tespit edildi.

Çantada, çeşitli markalara ait 14 kol saati, altın yüzük, kolye ve küpeden oluşan toplam 588 gram takı, 3 kilo 117 gram külçe takoz altın, 73 sikke ile 8 küçük külçe şeklinde toplam 104 gram altın ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin Osmanlı dönemine ait olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan F.R, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin yakalanma anı havalimanı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İstanbul Havalimanı, Arnavut, Osmanlı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavut yolcu, kıyafetinde sakladığı çantadaki altınlarla havalimanında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavut yolcu, kıyafetinde sakladığı çantadaki altınlarla havalimanında yakalandı - Son Dakika
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