ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI

25.08.2022 13:37

ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı.

ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evdekilerin çabasıyla su kovalarla tahliye edildi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Sadık Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evde yaşayanlar suyu kovalarla tahliye etti. Su içinde kalan dairede hasar oluştu.

Görüntü dökümü

-----------------------Evi su bastıktan sonraki görüntülerEvin son hali Mutfaktan detaylar Evin odalarından detaylar Binanın dıştan görüntüsü

Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI - Son Dakika
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