İstanbul 'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Sadık Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evde yaşayanlar suyu kovalarla tahliye etti. Su içinde kalan dairede hasar oluştu.

Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI - Son Dakika

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