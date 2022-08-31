Karadeniz'de hortum - Son Dakika
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Karadeniz'de hortum

31.08.2022 11:06

ARNAVUTKÖY açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.

ARNAVUTKÖY açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısın ardından Karadeniz'in Arnavutköy Karaburun açıklarında hortum çıktı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hortum bir süre sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu,.

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Kaynak: DHA

Karadeniz, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de hortum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de hortum - Son Dakika
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