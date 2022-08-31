ARNAVUTKÖY açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısın ardından Karadeniz'in Arnavutköy Karaburun açıklarında hortum çıktı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hortum bir süre sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu,.
Kaynak: DHA
Karadeniz, AFAD, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de hortum - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.