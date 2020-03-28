Arnavutköy Airport Express Otel'den sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama - Son Dakika

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Arnavutköy Airport Express Otel'den sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama
7 saat önce
Arnavutköy Airport Express Otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.
Arnavutköy Airport Express Otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak.
Otel yönetimi, Arnavutköy Devlet Hastanesinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının 1 ay boyunca ücretsiz olarak otelde konaklayabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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