Arnavutköy asayiş uygulaması - Son Dakika

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- Arnavutköy asayiş uygulaması

İSTANBUL - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyu ilçenin farklı noktalarında uygulama noktaları kurarak asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyunca ilçe genelinde farklı yerlere uygulama noktası kurdu. Kurulan uygulama noktalarına giren araçların evrakları tek tek kontrol edildi. Vatandaşlara ise, GBT uygulaması yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, ilçe genelinde uygulama ve denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.