Son Dakika Haberleri: Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, Bayramoğlu Köy Derneğinin açılışına katıldı
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Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, Bayramoğlu Köy Derneğinin açılışına katıldı

6 saat önce

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bayramoğlu Köy Derneğinin açılışına katıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, Bayramoğlu Köy Derneğinin açılışına katıldı, System.String[]

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Bayramoğlu Köy Derneğinin açılışına katıldı.

Baltacı, burada yaptığı açıklamada, Arnavutköy'e yapılan yatırımlara değinerek, ilçenin gelecekte de İstanbul için çok önemli olacağını söyledi.

Arnavutköy'ün genç ilçelerden biri olduğunu belirten Baltacı, "Arnavutköy İstanbul'un yarını olacak. İlçemizde birçok dernek hemşehricilik temelli faaliyet gösteriyor. Biz de bu durumu çok kıymetli buluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımızın rahat etmesi için biz de gayret ediyoruz." dedi.

Baltacı, ilçeye büyük yatırımlar yapıldığını ifade ederek, "Bu yatırımlardan bazıları, dünyada gurur duyduğumuz İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul Projesi, demir yolu ve kara yolu hatları. Ayrıca bizim belediye olarak yaptığımız hizmetler var." diye konuştu.i

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili ekosistemin değişebileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını aktaran Baltacı, şöyle konuştu:

"Bizim üstünde durduğumuz bir konu koru ve kullan dengesi. Yani bir yer var hiç kullanmıyorsun, o dünyanın en güzel yeri de olsa insanlara hiçbir faydası yoktur. Yani hem tabiata hem de insana saygı çerçevesinde bu koru ve kullan dengesini dikkate aldığınızda yapılan tüm çalışmalar muteberdir. Arnavutköy'de yeşil alanlar korunuyor."

Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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