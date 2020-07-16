Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı

15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılında Arnavutköy'de anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılında Arnavutköy'de anıldı. Anma programının ardından vatandaşlar gece boyu demokrasi nöbetti tuttu.

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15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılında Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen programla büyük bir coşku ile anıldı. Programa Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy kaymakamı Ahmet Odabaş, garnizon komutanı ilçe emniyet müdürü, parti temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katılımda bulundu. Program saygı duruşu, istiklal marşı ve ardından kuranı kerim tilaveti ile başladı. Bir çok katılımcının bulunduğu programda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu. Etkinliğe katılmak isteyen bütün vatandaşların ateşleri ölçüldükten sonra maske kontrolü yapılıp maskesi olmayan vatandaşlara maske verilerek içeri alındı. İlerleyen saatlerde ise Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular 8 günün ardından 1100 km yol kat ederek Arnavutköy'e ulaştılar.


Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Bu gün malum 15 Temmuz hain hain kalkışmasının yıl dönümü. O geceyi hatırladığımızda ülkemizin nasıl büyük bir badireyi atlattığını nasıl önemli bir olayı bertaraf ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Özellikle o gece de bu meydanlar da, çeşitli alanlarda vatandaşlarımızın. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ortaya koymuş olduğu dirayetli çıkış neticesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi bu gün çok rahat bir şekilde ülkemizin geleceği açısından önemli bir dönemi gerçekleştirdik. 15 Temmuz'un senei devriyesinde o an yaşadığımız gerçekleri tekrar anmak adına bir etkinlik düzenliyoruz. Haftaya etkinlikler düzenledik. Bunlardan en önemlisi İsatanbul'dan Niğde'ye 9 il kapsayan önemli bir bisiklet etkinliğimiz gerçekleşti. Bu etkinlikte Türkiye'nin önemli yerlerinden alına topraklar Nevşehir'deki sembol şehidimiz. Ömer Halis Demir'in kabrine telbi edildi" şeklinde konuştu.


Programa katılımda bulunan Celal Kabak: "Program çok güzel bir program milletimizin başı sağolsun. Vatanımızı milletiimizi korumak için askeriyle polisiyle ellerinden geleni yaptılar Allah razı olsun devletimize" dedi.


Arnavutköy belediyesi spor ve hizmetleri eğitmen Mahmut Okur: "Bu tur ilk önce şöyle ortaya çıktı. Biz spor camiası olarak ne yapabiliriz diye düşünmüştük. Bizde pedal çevirerek ve her şehri gezip bunu anlatarak. Şehidimizin kabrine ulaşmak istemiştik. Proje buradan çıktı. 4.nü yaptık. Her şehirde konaklayarak her gün en az 100, 150 km arası yol yapıyoruz. ve her şehrimizde bizi vatandaşlarımız ve oradaki ilgili kamu kurumlarımız karşılıyorlar. Vatan toprağını alarak şehidimize kadar gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı - Son Dakika
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