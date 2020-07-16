Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı

Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı Vatandaşlar gece boyu nöbet tuttu 8 Gün önce başlayan bisiklet turu sona erdi 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılında Arnavutköy'de anıldı.

Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı

Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak

Vatandaşlar gece boyu nöbet tuttu

8 Gün önce başlayan bisiklet turu sona erdi

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılında Arnavutköy'de anıldı. Anma programının ardından vatandaşlar gece boyu demokrasi nöbetti tuttu.

15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yılında Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen programla büyük bir coşku ile anıldı. Programa Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy kaymakamı Ahmet Odabaş, garnizon komutanı ilçe emniyet müdürü, parti temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katılımda bulundu. Program saygı duruşu, istiklal marşı ve ardından kuranı kerim tilaveti ile başladı. Bir çok katılımcının bulunduğu programda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu. Etkinliğe katılmak isteyen bütün vatandaşların ateşleri ölçüldükten sonra maske kontrolü yapılıp maskesi olmayan vatandaşlara maske verilerek içeri alındı. İlerleyen saatlerde ise Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular 8 günün ardından 1100 km yol kat ederek Arnavutköy'e ulaştılar.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Bu gün malum 15 Temmuz hain hain kalkışmasının yıl dönümü. O geceyi hatırladığımızda ülkemizin nasıl büyük bir badireyi atlattığını nasıl önemli bir olayı bertaraf ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Özellikle o gece de bu meydanlar da, çeşitli alanlarda vatandaşlarımızın. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ortaya koymuş olduğu dirayetli çıkış neticesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi bu gün çok rahat bir şekilde ülkemizin geleceği açısından önemli bir dönemi gerçekleştirdik. 15 Temmuz'un senei devriyesinde o an yaşadığımız gerçekleri tekrar anmak adına bir etkinlik düzenliyoruz. Haftaya etkinlikler düzenledik. Bunlardan en önemlisi İsatanbul'dan Niğde'ye 9 il kapsayan önemli bir bisiklet etkinliğimiz gerçekleşti. Bu etkinlikte Türkiye'nin önemli yerlerinden alına topraklar Nevşehir'deki sembol şehidimiz. Ömer Halis Demir'in kabrine telbi edildi" şeklinde konuştu.

Programa katılımda bulunan Celal Kabak: "Program çok güzel bir program milletimizin başı sağolsun. Vatanımızı milletiimizi korumak için askeriyle polisiyle ellerinden geleni yaptılar Allah razı olsun devletimize" dedi.

Arnavutköy belediyesi spor ve hizmetleri eğitmen Mahmut Okur: "Bu tur ilk önce şöyle ortaya çıktı. Biz spor camiası olarak ne yapabiliriz diye düşünmüştük. Bizde pedal çevirerek ve her şehri gezip bunu anlatarak. Şehidimizin kabrine ulaşmak istemiştik. Proje buradan çıktı. 4.nü yaptık. Her şehirde konaklayarak her gün en az 100, 150 km arası yol yapıyoruz. ve her şehrimizde bizi vatandaşlarımız ve oradaki ilgili kamu kurumlarımız karşılıyorlar. Vatan toprağını alarak şehidimize kadar gidiyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:03 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı 08:30 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 08:18 Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu 01:32 82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
08:18
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
03:43
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 09:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz'u coşkuyla andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]