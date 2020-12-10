Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1 - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1

10.12.2020 15:25
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1, System.String[]

STAT: Kemer İlçe StadyumuHAKEMLER: Hakan Ergin, Gökhan Coşar, Hüseyin CanANTALYA KEMERSPOR: Erdin - Berkay, Tolgahan, Cem (Dk. 90+1 Umut Çelik, Yasin (Dk.86 Gökhan), Bilal, Umut Dilek, Berkay, Mehmet Kılıç (Dk.90+1 Hasan), Hasan (Dk.62 Mehmet Bayram), Talha (Dk.

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Ergin, Gökhan Coşar, Hüseyin CanANTALYA KEMERSPOR: Erdin - Berkay, Tolgahan, Cem (Dk. 90+1 Umut Çelik, Yasin (Dk.86 Gökhan), Bilal, Umut Dilek, Berkay, Mehmet Kılıç (Dk.90+1 Hasan), Hasan (Dk.62 Mehmet Bayram), Talha (Dk.86 İbrahim)ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR: Amaç- Doğukan, Ferhat (Dk. 57 Mertkan), Mustafa, Muhammed, Gökhan (Dk. 82 Kerem), Seyit (Dk. 70 Fuat), Kaan, Aykut, Osman (Dk. 57 Erkan), OkanGOLLER: Dk. 45+1 Umut Dilek, Dk. 89 İbrahim Aksu (Antalya Kemerspor) - Dk. 78 Mertkan Cengiz (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)SARI KARTLAR: Umut Dilek, Berkay Arslan, Yasin Poyraz, Mehmet Bayram (Antalya Kemerspor) - Fuat Yaman (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)KIRMIZI KARTLAR: Kaan Bulut, Aykut Sarıdoğan (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup etti.30'uncu dakikada Arnavutköy'ün kazandığı serbest vuruşu Osman Bayrak kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Aykut Sarıdoğan kafa ile vurdu. Aykut'un kafa ile vuruşu az farkla auta çıktı.44'üncü dakikadaki Antalya Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Mehmet Kılıç, korner çizgisine kadar indi ve ceza alanı içerisine ortaladı. Topla buluşan Cem Ünal'ın sert şutunu, Arnavutköy kalecisi Amaç yumruklarken topun gelişine Hasan Türk'ün şutu ise az farkla auta çıktı.45'inci dakikadaki Kemerspor atağında Arnavutköy ceza alanında kaleci ile topa hareketlenen Cem Ünal'a kaleci Amaç'ın yaptığı hareket sonrası orta hakem Hakan Ergin penaltı noktasını gösterdi.45+1'inci dakikada penaltı vuruşunu Kemerspor adına Umut Dilek kullandı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.48'inci dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Bilal Aziz Özer topu sol kanattaki Umut Dilek'e yolladı. Defansı geçen Umut Dilek'in sert şutunu Arnavutköy kalecisi Amaç Ulaş Bayram uzanarak son anda kornere çeldi.53'üncü dakikada orta alan taç çizgisindeki havadan gelen topa yükselen Yasin Poyraz'a sert müdahalede bulunan Arnavutköy futbolcusu Kaan Bulut'a orta hakem direkt kırmızı kart gösterdi.78'inci dakikada Arnavutköy atağında topla buluşan Mustafa Acun topu ceza alanında bulunan Mertkan Cengiz'e yolladı. Topun gelişine vuruşunu yapan Mertkan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.83'üncü dakikada yaptığı hareketten sonra Arnavutköy'den Aykut Sarıdoğan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.89'uncu dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Berkay Sizer topu ceza alanı içerisindeki İbrahim Aksu'ya yolladı. Topun gelişine vuran İbrahim'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.KALECİ POZİTİF ÇIKTI, KALEYE STOPER GEÇTİAntalya Kemerspor'da test sonucu pozitif çıkan kaleci Osman Tepe'nin yerine kaleye stoper Erdin Üzer geçti. Maç sonunda konuşan Erdin Üzer, "Çok çekişmeli bir maç geçti. İyi oynayıp kazandık. Ben de kalecimizin testi pozitif çıktığı için hocamızın verdiği görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonraki hafta kalecimizin umuyorum testi negatif çıkacak ve ben de görev yerime döneceğim. Tüm arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1

Arnavutköy Belediyesi, Mehmet Kılıç, Hakan Ergin, Arnavutköy, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi
Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı         
15:27
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi         
14:55
4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada         
12:37
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:48:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei