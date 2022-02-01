Üye Girişi
Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı

01.02.2022 15:53

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı12 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet veren Arnavutköy Belediye Çocuk Atölyesi, verdiği eğitimler ile çocuklar için, sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak,...

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı

İSTANBUL Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın çocuklara yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Çocuk Atölyesi, miniklerin yoğun katılımıyla ücretsiz eğitimlerine devam ediyor.

Yakın zamanda kullanıma açılan ve 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet veren Arnavutköy Belediye Çocuk Atölyesi, verdiği eğitimler ile çocuklar için, sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kişisel beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Arnavutköy'de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi verdiği eğitimlerle çocukların teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak durmasını, kendine güvenen, paylaşmayı bilen, takım ruhu gelişen, hayal gücü ve iletişim becerisi kazanan, sorumluluk sahibi kendisine ve çevresine saygılı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Miniklerden, mini sergi

Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi'nin vazgeçilmez atölyelerinden bir olan ebru atölyesi, miniklerin yoğun katılımıyla eğitimlerini sürdürüyor. Fırça ve boyaların gücünü hayal dünyaları ile buluşturan minikler, suyun üzerine renklerin kullanımını ebru atölyesinde öğrendi. Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi'nde 2 aylık eğitimlerini tamamlayan minikler, yaptıkları eserleriyle de mini bir sergi açtı.

"Çocuk atölyesi iyi ki açıldı"

Ebru atölyesinde eğitim alan 2. sınıf öğrencisi Öykü, "İlk annem kardeşimi getirmişti. Daha sonra bende gelmek istedim. Burada çok eğleniyorum. Şu an ebru sanatı yapıyoruz. En sevdiğim renkler olan turuncu ve maviyi kullanıyorum. Buraya gelmekten çok muyluyum. Çok güzel bir yer. İyi ki açıldı" dedi.

Yarıyılda kurslar randevusuz devam ediyor

Çocuk Atölyesi koordinatörü Hilal Sana Ulubaş, yarıyıl tatilinde çocuklarımıza farklılık olsun diye randevusuz yarıyı atölyelerini açıldığını belirterek, 2 hafta boyunca 30 dakikalık kurslarımız ile çocuklara ebru sanata, dene-yap atölyeleri, resim atölyesi ve geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı
Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı
Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı

YORUMLAR
500

Arnavutköy Belediyesi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi, ilk ebru sergisini açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement