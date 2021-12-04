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Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı

04.12.2021 00:41

Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Arnavutköy Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı

İSTANBUL - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Arnavutköy Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıtımı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yaşlı ve Engelli Merkezi Sosyal Hizmet Binası'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıtıldı. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı ve birçok vatandaş katıldı. Engelli vatandaşlara medikal malzeme dağıtımının ardından burada el işi yapan yaşlı vatandaşlar, kendi yaptıkları tabloları Anlar ve Baltacı'ya hediye etti. Burada konuşma yapan Arnavutköy Kaymakamı M.H. Nail Anlar, "paylaşma ve yardımlaşma duygusunun kültürümüzün temellerini oluşturuyor" dedi. Yardımlaşma anlayışının son 20 yıldan beridir devlet politikası haline dönüştürüldüğünü dile getiren Anlar, " Sosyal politika alanlarındaki yatırımlar ve uygulamalar geçmişe göre adeta çağ atlamış vaziyette. Bunun yanı sıra tabi yerel yönetimlerimizin de çok gayretli çalışmaları var. Şu an bulunduğumuz bina yapılan çalışmalar ve belediyemizin sergilemiş olduğu başarılı çalışmanın bir örneği bu ilçemize sağlamış olduğu güzel katkılarından ötürü de Belediye Başkanımız Haşim Baltacı'ya da şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Yıl boyunca yüzlerce binlerce vatandaşımıza medikal malzeme desteği sağladık"

Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, bugüne özel yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme desteği verildiğini yıl boyunca binlerce vatandaşa destek sağlandığını söyledi. Baltacı,"Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerine ailelerine iyilik güzellik ve sağlık getirmesini diliyorum. Burası bizim Sosyal Hizmetler Merkezi'miz. Engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracak onların gündelik hayatlarında psikolojik danışmanlıktan hukuki danışmanlığa meslek edindirmeye bunun yanında medikal malzeme desteğine varıncaya kadar birçok hizmetin eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezimiz. Buradaki tabi ki sembolik bir hediyeleşmeydi. Ama yıl boyunca yüzlerce binlerce vatandaşımıza medikal malzeme desteği veriyoruz. Mesleki eğitim kurslarımız var devam ediyor. Hobi alanlarımız var. En önemlisi hükümetimizin sağlamış olduğu bir takım haklardan vatandaşlarımızın kendi ihtisas alanları olmadığı için bilgileri olmuyor. Bunları temin edecek bilgilendirme çalışmaları ki bu da bir danışmanlık hizmetidir. Evde bakım hizmetleri, gündüz bakım hizmetleri yine özellikle vatandaşlarımızın bir yerden bir yere naklini sağlayacak olan temel hizmetlerimiz olmak üzere büyük bir hizmet çeşitliliği var burada. Yaklaşık yüz civarında tekerlekli sandalye ve akülü sandalye verildi. İşitme cihazı, hasta yatağı, hasta bezi yıl içerisinde bu çalışmaların hepsi devam ettiği için ben sayısal veri olarak bugün sadece buradakini zikredebilirim" diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı
Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı
Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı
Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi yaklaşık yüz engelli vatandaşa medikal malzeme dağıttı - Son Dakika
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