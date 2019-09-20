Son Dakika Haberleri: Arnavutköy canisi ailesini kredi borcu yüzünden katletmiş
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Arnavutköy canisi ailesini kredi borcu yüzünden katletmiş

35 dakika önce

Arnavutköy'de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra Kocaeli'de yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.

Arnavutköy canisi ailesini kredi borcu yüzünden katletmiş, System.String[]

Arnavutköy'de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra Kocaeli'de yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.


Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir evde yaşanmıştı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel A., gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın (42), annesi Kader A. (42) ve kardeşi Serkan A'ı (26) silahla, küçük kardeşi Nazlıcan A'ı (9) ise bıçakla öldürüp olay yerinden kaçmış, yapılan çalışmalar sonucunda Kocaeli'de yakalanmıştı. Ailesini katleden zanlı, akşam saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Veysel A.'nın alınan ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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