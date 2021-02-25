Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu - Son Dakika

Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu

25.02.2021 00:53

Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu Arnavutköy'de akşam saatlerinde virajı alamayan bir otomobil karşı şeride uçarak yoldan savruldu.

Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde virajı alamayan bir otomobil karşı şeride uçarak yoldan savruldu. Savrulan otomobilde bulunan şoför hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 21.00 sularında Arnavutköy - Haraççı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre kaygan yolda virajı alamayan 34 DJN 607 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A. direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Yolun karşısına uçan otomobil yolun kenarına çıkarak anca durabildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü Yusuf A. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra kontrol amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu
Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu
Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu
Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu

Otomobil, Haraççı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy çevreyolunda virajı alamayan otomobil karşı şeride uçtu - Son Dakika


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