Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere göre biri çocuk 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 15:55
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy Çilingir Yolu'nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. - Son Dakika
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