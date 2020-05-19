Arnavutköy'de 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı - Son Dakika

Bu arada, ekiplerin çalışmalarını izleyen çok sayıda mahalle sakininin sosyal mesafe kurallarına uymadığı, ekiplerin de mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardığı görüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İlbey Sokak'ta elektrik tellerinin kopması nedeniyle, mahallede yaklaşık bir saat elektrik kesintisi yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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