Arnavutköy'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin, binanın bodrum katında yapılan böcek ilaçlamasından etkilendikleri tahmin ediliyor.

Polis ekipleri, binaya giriş çıkışların olmaması için önlem aldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Bilkan Sokağı'ndaki 3 katlı binada yaşayan bazı kişilerde mide bulantısı şikayetinin artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Arnavutköy 'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu

Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi

Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu

Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu