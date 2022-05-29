Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

29.05.2022 20:45

İstanbul Arnavutköy'de, arkadaşlarıyla göle giren 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

İstanbul Arnavutköy'de, arkadaşlarıyla göle giren 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

Arnavutköy Bolluca'da arkadaşlarıyla yüzmek için Cennet Gölü'ne giren Suriye uyruklu Ali Lavan (13) bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis dalgıçlar gölde arama çalışması başlattı.

Göldeki çalışmalar sonucunda bulunarak sudan çıkarılan Lavan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu
Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu
Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu
Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

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Kaynak: AA

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