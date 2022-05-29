ARNAVUTKÖY'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU

29.05.2022 20:29

ARNAVUTKÖY'de, 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Lavan, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği gölde boğuldu.

ARNAVUTKÖY'de, 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Lavan, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan çocuğun cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Cennet Gölü'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için göle giren Suriye uyruklu 13 yaşındaki Ali Lavan, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının seslenmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma ekibi gölde çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışma sonrası çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ali Lavan'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeler başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU
ARNAVUTKÖY'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU
ARNAVUTKÖY'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU
ARNAVUTKÖY'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU

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Kaynak: DHA

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