ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI

ARNAVUTKÖY'de Babalar Günü'nde 15 yaşındaki Şafak G metruk binada ölü bulundu.

ARNAVUTKÖY'de Babalar Günü'nde 15 yaşındaki  Şafak G metruk binada ölü bulundu. Toprağa verilmesinin ardından savcılık talimatıyla mezarı açılarak otopsi yapılan çocuğun  ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1'İ tutuklandı. Oğluna uyuşturucu içirildiğini, bir cinayete kurban gittiğini söyleyen babası Atakan G.,  şüphelilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Olay, 21 Haziran'da Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaşandı. Atakan G'nin  15 yaşındaki oğlu  Şafak G.,  Babalar Günü'nde babasından harçlık alarak evden çıktı. İddialara göre, ona bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirildi.  Şafak  G., fenalaşınca da metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla  hastaneye kaldırılan Şafak G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi.

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

OTOPSİ İÇİN MEZARI AÇILDI

Ancak toprağa verilmesinin ardından aile, çocuklarının ölümünü şüpheli bulurak  savcılığa şikayette bulundu. Savcılığın talimatıyla mezarı açılan  Şafak G'ye otopsi yapıldı ve  26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphellilerden Tugay Alaydın'ın Şafak G'nin fenalaşması üzerine,  kendisine gelmesi için  kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D ile  metruk bina önüne getirdiği, aile ve polise haber verdikleri, ambulansın gelmesi üzerine ilk müdahale yapıldığı ancak çocuğun kurtarılamadığıı belirlendi. Tugay Alaydın tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında  evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı. Tugay Alaydın kasten adam öldürmek suçlamasıyla Metris Cezaevi'e götürüldü.

ACILI BABA EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALARINI İSTEDİ

Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Atakan G.,  oğullarının bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek,  ölümüne sebep olanların adalet karşısında hesap vererek en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Babası Atakan G. : "Evlat acısıyla yaşıyorum. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Oğlum 15 yaşındaydı. Olay günü babalar günüydü. Oğlum benden 400 lira para istedi. Ben de dayanamadım verdim parayı. Ertesi sabah kız kardeşim gelip bana oğlumun başına gelenleri söylediğinde yıkıldım, şoka girdim. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuçları henüz elime geçmedi.  Bütün savcılara buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler yanmasın" dedi.

Şafak G'nin  mahalleden bazı arkadaşları da, Şafak'a uyuşturucu maddenin zorla içirildiğini iddia ederek; "Bizim kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla uyuşturucu içirildi. Zorla tutulup, zorla içirildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötülüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumluların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet yemelerini istiyoruz" dediler.

- İstanbul
Babalar Günü, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI - Son Dakika

Son Dakika

20:28 Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu 19:45 CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:41 Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 20:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]