Yangın, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan evin çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye , yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın da can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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