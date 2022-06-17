ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

17.06.2022 18:55
ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın,  saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan evin çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın da can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi sürüyor.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG hakkında gelinen son noktayı canlı yayında açıkladı
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:11:38. #1.13#
SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement