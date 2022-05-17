Arnavutköy'de 2 fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de bir fabrikada başlayan ve bitişikteki diğer fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bu fabrikanın bitişiğindeki diğer fabrikaya da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul'un pek çok ilçesinden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yangın nedeniyle bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.

Söndürme çalışmaları sürerken yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Fabrikaların çalışanları söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride işçi bulunmadığı öğrenildi.

İki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki fabrikada da büyük çaplı hasar meydana geldi.

"Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Mehmet Hüseyin Nail Anlar da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Anlar, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu, 70 araçlık itfaiye filosu ve 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, "Bir itfaiye erimizde yaralanma mevcut. Hayati bir tehlikesi yok. Hastanemizde gerekli müdahaleler yapıldı. Şu an sağlık durumu iyi. Yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemeler sonucu belli olacak." ifadelerini kullandı.