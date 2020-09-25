Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de karısını ve karısının arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de karısını ve karısının arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ormanlık alanda eşi Elif Yılmaz'ı, daha sonra eşinin arkadaşı olduğu iddia edilen Emre Erdoğan'ı evinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ersin Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olayda kullanılan tabanca güvenlik kameraları incelenerek bulunurken, şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayeti maktuller arasında ilişki yaşamaları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin Emre Erdoğan'ın evinin bulunduğu adrese otomobille geldiği, cinayeti işledikten sonra koşarak otomobiline binerek uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelinin olayda kullandığı silahı da yol kenarında bulunan bir çöp poşetine koyduğu güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı

Olay

Arnavutköy'de ormanlık alanda şüpheli Ersin Yılmaz kendisini aldattığını iddia ettiği 3 çocuk annesi eşi Elif Yılmaz'ı silahla öldürmüştü. Daha sonra eşinin arkadaşı olduğunu iddia ettiği Emre Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak'taki evine giden şüpheli, Erdoğan'a silahla ateş ederek kaçmıştı.

Evli ve iki çocuk babası Emre Erdoğan da hayatını kaybederken, kaçan şüpheli Sultangazi'de gözaltına alınmıştı.

Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Emre Erdoğan, Ersin Yılmaz , Elif Yılmaz, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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