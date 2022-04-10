ARNAVUTKÖY'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

10.04.2022 09:29

ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri, otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 21.30'da Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydan geldi. Engin Demirhan idaresindeki 34 GM 427 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, 30 Ağustos Caddesi'nden gelen 34 MN 4573 plakalı otomobille çarpıştı. Engin Demirhan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ormanlık alana savruldu. Otomobildeki 5 kişi, kendi çabalarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan yaralı Doğan Demirci, Yunus Karaaslan, Mehmet Gebeş ve Zekeriya Erol'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

BİZE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞ

Arkadaşları yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü Engin Demirhan, 'Ben anayoldan çıkarken sol taraftan araç geldi. O an frene bile dokunma şansım olmadı. Vurunca takla attık. Araçtan çıktım geldim, diğer araçta bebek ya da çocuk vardır diye ama araç boştu. Bize çarpan aracın sürücüsü kaçmış sanırım dedi.

Kaza sonrası yola savrulan cam parçaları, itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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