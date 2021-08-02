Üye Girişi
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

02.08.2021 10:14

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı Yaralı anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik aksadı Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Yaralı anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik aksadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralı anne ile 2 çocuğu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Çilingir yolunda meydana geldi. Muammer Koç yönetimindeki 34 AB 646 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, Dolmabahçe Caddesi'nden gelen 41 ET 838 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde karı-koca ve 2 çocuğun olduğu otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Muammer Koç yönetimindeki otomobil ise yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza sonrası 41 ET 838 plakalı otomobil içerisinde sıkışan ve hamile olduğu iddia edilen kadının yardımına çevredekiler koştu. 2 çocuğun hafif şekilde yaralandığı kazada araç içinde sıkışan kadını olay gelen itfaiye ekipleri çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 2 çocuk ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Muammer Koç, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, kavşağa kontrolsüz ve hızlı giren diğer otomobil ile çarpıştıklarını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulduklarını söyleyen Koç, "Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildik. Çarpmasak belki de takla atacaktık. Biz kazayı ufak sıyrıklarla atlattık ancak diğer araçtaki hanımefendi araç içinde sıkıştı maalesef.

Burası kontrolsüz bir kavşak, sürekli kazalar yaşanıyor burada. Bugün de maalesef biz kaza yaptık. Işık yok, aydınlatma yok. Yetkililerden bu caddeyi aydınlatmalarını istiyoruz" dedi.

Kaza sonrası Arnavutköy - Çilingir yolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin çekicilerle olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Muammer Koç, Otomobil, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor 11:18 Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı 11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 07:55 AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
11:15
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
11:08
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı         
11:04
Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü         
10:58
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak         
10:52
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
07:46
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement