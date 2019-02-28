Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de "28 Şubat" Söyleşisi

Arnavutköy'de "28 Şubat" Söyleşisi

1 saat önce

Arnavutköy Belediyesi tarafından "28 Şubat 1997 Demokrasi Yolculuğumuzun Yüz Kızartıcı Durağı" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Arnavutköy'de
Arnavutköy Belediyesi tarafından "28 Şubat 1997 Demokrasi Yolculuğumuzun Yüz Kızartıcı Durağı" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 22' inci yılında Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Konferans Salonu'nda "28 Şubat 1997 Demokrasi Yolculuğumuzun Yüz Kızartıcı Durağı" adlı söyleşisi düzenledi. Söyleşiye Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Star Gazetesi köşe yazarı Yakup Köse, gazeteci Kenan Kıran ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Siyasi tarihimizin en unutulmaz elim olaylarından bir tanesidir"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Sizlerin çağından geçen bir ağabeyinizim, büyüğünüzüm, amcanızım. Maalesef biraz sonra temas edilecek konulardan bir tanesi olan 28 Şubat mağduriyeti ve o dönemde yaşananlar bizlerin yaşadığı ve bugün hatırlamak dahi istemediğimiz özellikle yakın siyasi tarihimizin en unutulmaz elim olaylarından bir tanesidir" dedi.

"Bütün hayallerin bir günde yıkıldığı günü tarif ediyorum"

Gençlere nasihatlerde bulunan Başkan Baltacı, "Az önce söyledim geleceğe dair çok önemli umutlar taşıyorsunuz diye. O dönemdeki büyükleriniz de aynı sizler gibi geleceğe dair umutlar içerisindeydi. Kiminin eğitim hayatı, kiminin sosyal ve kültürel hayatı, kiminin iş hayatı vardı. Bütün bunları bir çırpıda, bütün bu hayallerin bir günde yıkıldığı günü tarif ediyorum. Bugün geldiğimiz bu noktanın bizler için çok önemli olduğunu bilin. Hiçbirimiz bedel ödemeden bu günlere gelmedik. O bedelleri ödeyen büyüklerinize minnet duygularınızla; inançlarınıza, davanıza, milli hedeflerinize ve ülkülerinize sahip çıkın" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

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