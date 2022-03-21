Arnavutköy'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

- Arnavutköy'de kontrolü yitirilen ticari araç, önce bir minibüse, ardından da lüks otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'de Havalimanı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 34 CBG 136 plakalı ticari araç, önce bir yolcu minibüsüne, hemen ardından da 34 AV 1953 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yol kenarına savunulurken, kazaya karışan lüks otomobil ise araçların arasında sıkıştı. Kazada ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise araçtaki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)