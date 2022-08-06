ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI

06.08.2022 17:31
ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI

ARNAVUTKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ezel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bugün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangını gören bina sakinleri ve mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öte yandan itfaiye yangına müdahale ettiği sırada, hortumu patladı. Patlak hortumla yangın söndürmeye devam eden itfaiye ekibine, mahalleli tepki gösterdi. Çevredekiler ise yangını ve söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Görüntü dökümü:

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Çatının yanması

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi


YORUMLAR
500
Başkentte korkutan yangın Başkentte korkutan yangın Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:31:45. #1.11#
SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement