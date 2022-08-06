ARNAVUTKÖY'DE ÇATI YANGINI

ARNAVUTKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ezel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bugün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangını gören bina sakinleri ve mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öte yandan itfaiye yangına müdahale ettiği sırada, hortumu patladı. Patlak hortumla yangın söndürmeye devam eden itfaiye ekibine, mahalleli tepki gösterdi. Çevredekiler ise yangını ve söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Görüntü dökümü:

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Çatının yanması

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi