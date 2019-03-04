Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de, 3 Kişinin Öldüğü Hat Kavgasında 3 Kişi Gözaltına Alındı

Arnavutköy'de, 3 Kişinin Öldüğü Hat Kavgasında 3 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan hat kavgası ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de, 3 Kişinin Öldüğü Hat Kavgasında 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan hat kavgası ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda olaya karıştıkları tespit edilenlerden 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

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