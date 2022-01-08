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Arnavutköy'de 3 kişiyi vuran şüphelinin adresine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Arnavutköy'de 3 kişiyi vuran şüphelinin adresine operasyon: 6 gözaltı

08.01.2022 09:59
Arnavutköy'de 3 kişiyi vuran şüphelinin adresine operasyon: 6 gözaltı

Arnavutköy'de 3 kişiyi ormanlık alana götürüp silahla yaralayıp kaçan şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Arnavutköy'de 3 kişiyi ormanlık alana götürüp silahla yaralayıp kaçan şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli ile 5 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramada Thompson makineli tüfek, bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arnavutköy'de alacak verecek davası yüzünden 3 kişiyi ormanlık alana götürüp zincir ve sopa ile darp eden ardından bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçan E.Ö.'yü yakalamak için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ö. ile birlikte İ.Y., F.Ş., C.Y., F.B., M.S.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüpheli E.Ö.'nün saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, üretimi, kullanımı yasaklanan ve çoğunlukla terör örgütlerinin kullandığı silah, bir miktar para ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler kişi hürriyetinden yoksun kılma ve alıkoyma suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Arnavutköy, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de 3 kişiyi vuran şüphelinin adresine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 3 kişiyi vuran şüphelinin adresine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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