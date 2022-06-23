ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI

23.06.2022 14:29
ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI

ARNAVUTKÖY'DE 3 panelvanın karışıtğı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'DE 3 panelvanın karışıtğı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Arnavutköy - Yassıören yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde  öğlen saatlerinde meydana gelen kazada,  iddiaya göre 34 LR 1460 plakalı ismi öğrenilemeyen panelvan sürücüsü önündeki aracı geçmek için şeridinden çıkınca karşı yönden gelen 34 LR 1460 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, 34 LK 5954 plakalı başka bir panelvana çarparak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, bahçeye uçan panelvan sürücüsü ağır yaralanırken, diğer panelvanlardaki 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Yassıören, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
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