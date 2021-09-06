Üye Girişi
Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor - Son Dakika

Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor

06.09.2021 04:16
Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor, System.String[]

İstanbul/DHAArnavutköy'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ozan URAL - Buğra AKAY - İstanbul/DHA

Arnavutköy'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.

Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde saat 01.00 çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan ve içinde birçok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye olarak gelen itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının çıktığı binadan yükselen alevler DHA drone kamerası ile havadan da görüntülendi. Görüntüler de binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı 00:16 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi 23:48 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada 22:40 Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada
Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı 20:38 Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu 20:14 El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu 18:33 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi 16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor 16:46 MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
18:20 Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı         
00:51
Yeni dönem başladı! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler Yeni dönem başladı! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler         
00:11
Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk         
22:53
Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı         
21:55
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
Biran Damla Yılmaz, Biran Damla Yılmaz, "Yasak Elma" için imajını tazeledi! Hayranları tanımakta zorlandı         
18:47
Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı         
17:37
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını "Rica ederim" diyerek paylaştı         
16:47
Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı         
15:24
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu         
10:08
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 04:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de 4 katlı  binanın çatısındaki yangın devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement