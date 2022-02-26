Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı

26.02.2022 10:32

Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı.

Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geldiğini fark ederek binanın çatısına gizlenen çete üyeleri PÖH tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geldiğini gören Afgan göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri, çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirildi. Binada, 26 Afgan gözaltına alındı. Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü. Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı
Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı
Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de göçmen çetelerine göz açtırılmadı... Bir gece de 44 kişi yakalandı - Son Dakika
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