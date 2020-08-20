Arnavutköy'de 45 ev ve 4 iş yerini su bastı - Son Dakika

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

ARNAVUTKÖY Kaymakamlığı'nden yapılan açıklamada ilçede 45 ev ile 4 işyerini su bastığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:56

Kaynak: DHA

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