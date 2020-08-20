Arnavutköy'de 45 ev ve 4 iş yerini su bastı - Son Dakika

Arnavutköy'de 45 ev ve 4 iş yerini su bastı

ARNAVUTKÖY Kaymakamlığı'nden yapılan açıklamada ilçede 45 ev ile 4 işyerini su bastığı belirtildi.

Arnavutköy'de 45 ev ve 4 iş yerini su bastı, System.String[]

ARNAVUTKÖY Kaymakamlığı'nden yapılan açıklamada ilçede 45 ev ile 4 işyerini su bastığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlçemizde bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış sonucunda saat 12.00 itibariyle yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alınmıştır. Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından ihbar yapılan yerlerin tamamına müdahale edilmiş, yeni gelen çağrılara göre hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"


Arnavutköy, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 45 ev ve 4 iş yerini su bastı - Son Dakika
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