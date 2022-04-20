6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı - Son Dakika
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6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı

20.04.2022 09:18
6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı

Arnavutköy'de 6 şahıs camlarını keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı.

Arnavutköy'de 6 şahıs camlarını keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı. Hırsızlar kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik malzemeleri satan bir işyerine araba ile gelen 6 hırsız önce iş yerinin depo kısmını kontrol etti. Depo kısmını kontrol eden hırsızlar daha sonra vitrin camlarını keserek iş yerine girmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"KOMŞULARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

İşyeri sahibi Melih Güney, "Sabah saatlerinde polis aradı hırsızlık girişimi olduğunu söyledi. Komşularımız önlemiş girişimi tam camı patlatıp içeriye girmeye çalıştıkları esnada komşularımız küllük falan fırlatıp kovalıyor. Yaklaşık 25 dakika girmek için uğraşıyorlar ama giremiyorlar ucuz atlattık çok şükür. Elektrik malzemeleri satışı yapıyoruz burada bu ara hırsızlık girişimi bayağı oluyor biz de tedbir almıştık ama başa gelen çekiliyor. Gündüz saatinde olması hava aydınlık saatte olması bizi şaşırttı. Kameramız da çok net her şeyi çekmiş film izler gibi izledik. Polis 2 dakikada geliyor zaten ama hırsızlar panik edip kaçıyor" dedi.

(Batuhan Toprak-İHA)

6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı
6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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