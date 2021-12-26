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Arnavutköy'de 6 kütüphane açıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de 6 kütüphane açıldı

26.12.2021 10:35

? Arnavutköy Belediyesi, 6 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

? Arnavutköy Belediyesi, 6 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Toplu açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, 'Genç kardeşlerimize, kitapseverlere, okuma heveslilerine çok güzel 6 tane mekan inşa ettik, hayırlı olmasını diliyorum. Aynı anda 700 kişinin hizmet alabileceği kütüphanelerde 40 bine yakın kitap var' dedi.

Hadımköy'deki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nin bahçesinde yapılan toplu açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende, Mehmet Akif Ersoy, Hadımköy Kitap Kafe, Mehmet Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve İslami Eserler isimleri verilen 6 kütüphanenin açılışı yapıldı. Etkinlikte konuşan Erdem Bayazıt'ın oğlu Ahmet Fırat Bayazıt, emeği geçenlere teşekkür etti. Baltacı ise günün önemine ilişkin Bayazıt'a plaket takdiminde bulundu. Katılımcılar, açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kestikten sonra kütüphaneleri gezdi.

HER BİR MEKAN ÖZENLE TASARLANDI

Kütüphanelere ilişkin bilgi veren Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, 'Genç kardeşlerimize, kitapseverlere, okuma heveslilerine çok güzel 6 tane mekan inşa ettik, hayırlı olmasını diliyorum. Aynı anda 700 kişinin hizmet alabileceği kütüphanelerde 40 bine yakın kitap var. Özellikle gençlerimiz buralardan doya doya yaralanabilecek. Her bir mekan özenle tasarlandı' dedi.

KÜTÜPHANELERE ÖNEMLİ ŞAİRLERİN ADI VERİLDİ

Baltacı konuşmasının devamında, "Kütüphanelere verdiğimiz isimler açısından da değer taşıdıklarını söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz mekana şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adını verdik. Devamına da kitap kafe yaptık. Ayrıca '7 güzel adam' diye bildiğimiz şairlerimizin isimlerini taşıyan kütüphanelerimiz var. Bunu gençlerimize kendi kültür dünyamızın önemli isimlerini tanıtmak, onları kalıcı hale getirerek rol model almalarını sağlamak için yaptık. İnşallah gelecek nesillerimizin daha donanımlı, güçlü bir şekilde yetişmesine katkı sağlamış oluruz. Gençlerin evde çalışma ortamı olsa bile böyle sosyalleşebildikleri alanları önemsiyorlar. Bu yönde ciddi bir talep vardı. Biz de bu isteği gördük ve her bir mahallede butik sayabileceğimiz mekanlar oluşturuyoruz. Sayıları artacak, mekanları daha yaşayan hale getirmeye devam edeceğiz? diye konuştu.

Arnavutköy'de 6 kütüphane açıldı
Arnavutköy'de 6 kütüphane açıldı
Arnavutköy'de 6 kütüphane açıldı

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Arnavutköy Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Arnavutköy, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 6 kütüphane açıldı - Son Dakika


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