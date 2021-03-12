Arnavutköy'de mobil aşı merkezleri kurularak 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor - Son Dakika

Arnavutköy'de mobil aşı merkezleri kurularak 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor

Arnavutköy'de Cuma namazı çıkışı 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ilçenin farklı noktalarına mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması konusunda hızla ilerleme yapılması hedefleniyor.

Arnavutköy İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan farklı merkezi noktalara mobil aşılama merkezi kurularak vatandaşların hızla aşılanması planlanıyor. Vatandaşların yoğunlukla bulunduğu noktalar özellikle aşı merkezi kurulması noktasında ön planda yer alıyor. Hedefin öncelikli 65 yaş üstü vatandaşların hızlı bir şekilde aşılanması ve ilçe genelinde aşılanmamış vatandaş bulunmaması konusunda hassas şekilde çalışan ekipler mobil aşı merkezlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Cuma Namazı çıkışında mobil aşı merkezi kuruldu

Bugün ise Arnavutköy'de bulunan büyük Taşoluk Yeşil Camii'de mobil aşı merkezi kuruldu. Kurulan aşı merkezinde Cuma namazı sonrasında aşı olmak isteyen 65 yaş üstünde olan vatandaşlara öncelik tanınarak aşılamaları yapıldı.

Mobil aşılama merkezleri ile ilgili konuşan Arnavutköy İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Korona virüs ile mücadelemiz 1 senedir, saha da sağlıkçılarımız, denetim ekiplerimiz ve bizler şeklinde çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu illetten kurtulmanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi ise aşı olmak, bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan randevu almakta zorlandıklarını fark ettik ve bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması açısından ilçemizin farklı noktalarına bu mobil aşı merkezlerimizi kurduk. Bugün de Cuma namazı sonrasında Yeşil Camii'mizde vatandaşlarımıza sağlık birimi ekiplerimiz randevularını alıyorlar ve hemen aşılamalarını yapıyorlar. Şükürler olsun ki çokta memnunuz. Randevu alamayan vatandaşlarımıza hızla burada aşı yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın biran önce aşılanması lazım bu konuda bizim de teşviklerimiz devam ediyor" İfadelerini kullandı.