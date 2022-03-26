Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

26.03.2022 14:36
Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Haraççılar Mahallesi'ndeki adreste yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreste yapılan aramada 20'si Bangladeşli, 42'si Afganistanlı, 4'ü Pakistanlı, 2'si Sudanlı, 2'si Afrikalı ve 3'ü Yemenli olmak üzere 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda 4 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor.

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İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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