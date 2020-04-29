ARNAVUTKÖY'DE 80 YAŞINDAKİ BABA, BARAKADA 60 YAŞINDAKİ HASTA OĞLUNA BAKIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE 80 YAŞINDAKİ BABA, BARAKADA 60 YAŞINDAKİ HASTA OĞLUNA BAKIYOR - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE 80 YAŞINDAKİ BABA, BARAKADA 60 YAŞINDAKİ HASTA OĞLUNA BAKIYOR

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'DE 80 YAŞINDAKİ BABA, BARAKADA 60 YAŞINDAKİ HASTA OĞLUNA BAKIYORTaylan ERGÜN, İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de 80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü, komşularının yaptığı barakada yürüme güçlüğü çeken 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor.

ARNAVUTKÖY'DE 80 YAŞINDAKİ BABA, BARAKADA 60 YAŞINDAKİ HASTA OĞLUNA BAKIYOR

Taylan ERGÜN, İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de 80 yaşındaki Fahrettin Özkömürcü, komşularının yaptığı barakada yürüme güçlüğü çeken 60 yaşındaki hasta oğluna bakıyor. Birlikte yaşam mücadelesi veren baba oğul tek kişilik çekyatta yan yana, zaman zaman nöbetleşe uyuyor. Onların tek isteği elektriği, suyu ve banyosu olan bir ev.

Fahrettin Özkömürcü, oğlu Kenan Özkömürcü ile yıllarca hurdacılık yaptı. Ancak bir süre sonra oğlu Kenan'ın ayaklarında başlayan bir hastalık nedeniyle yürüyememesi üzerine, bakımı da ona kaldı. Hurdacılık yaparken kullandıkları bir atları olan ancak kendilerine bakmakta güçlük çekince onu da satan baba oğul, hayırseverlerden gelebilecek bir yardım bekliyor. Tek geliri yaşlılık maaşı olan Fahrettin Özkömürcü, bu parayla bir yandan kendi ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da romatizma ağrıları çeken bir bacağında da platin takılı oğluna bakıyor.

FARELERDEN RAHATIMIZ YOK

Hasta oğlu ile komşularının kendileri için yaptığı barakada yaşadıklarını belirten Fahrettin Özkömürcü, Hurdacılık yapıyorduk. Ancak yaşımız ilerleyince güçten kuvvetten düşen atlarımıza da bakamaz olduk. Onların da günahına girmek istemedik ve hurdacılığı bıraktık. Devlet bize bakıyor ancak başımızı sokacak bir yer istiyoruz. Farelerden rahatımız yok. Oğluma da ben bakıyorum. Ayaklarından yürüyemiyor. Evlat bu. Atsan atılmaz. Bir evimiz olsa rahatlarız. Banyo yaparsın, temizliğini yaparsın, yemeğini iyice pişirirsin dedi.

BABAMLA AYNI YATAĞI PAYLAŞIYORUZ

Babasının yardımı olmadan yürüyemeyen Kenan Özkömürcü de yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Babasıyla aynı yatakta yan yana yattıklarını ifade eden Kenan Özkömürcü, El arabasıyla hurdaya gidiyordum. Gidemez oldum. Her tarafım şişiyor. Yürüyemiyorum. Babamla yan yana yatıyorum. Hep seyyar işlerde çalıştık. Tutamadık bir şeyler. Babam, bana bakmakta zorlanıyor. Bu yaşıma kadar kimseden bir şey almadım. Zor ama ne yapacaksın. Çok zor. Zaman geldi ben soluğumla kendimi ısıttım. Şurada iki kişi yatıyoruz diye konuştu.

TEK KİŞİLİK ÇEKYATTA NÖBETLEŞE KALIYORLAR

2004 yılından beri Fahrettin ve Kenan Özkömürcü'yü tanıdığını söyleyen Suat Kaya, şunları söyledi Buradaki yerin sahibinden müsaade aldık. Arkadaşlardan tahta aldık. Onlarla bir oda yapabildik. En azından başına yağmur gelmiyor. Tek kişilik bir çekyatı var. Tuvaleti yok, suyu yok. Ben kendi evime götürmek istedim ama o kadar mütevazı bir amcamız ki gelmiyor. Ben de günlük gelip ilgileniyorum. Burada banyo ortamı yok. Hamama götürmeye, tıraşını yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığından dolayı haşere, fare oluşmaya başlamış. 80 yaşındaki amcamız bizim bakımımıza ihtiyacı varken 60 yaşındaki oğluna bakmakla hükümlü. 'Atsam atamam 'diyor. Bir evleri olsa tek bir odaları olsa tuvaleti, banyosu olsa kendilerine yetecek. Tek kişilik çekyatta nöbetleşe kalıyorlar.

ARNAVUTKÖY'DE 80 YAŞINDAKİ BABA, BARAKADA 60 YAŞINDAKİ HASTA OĞLUNA BAKIYOR

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:49 Kaynak: DHA


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