Arnavutköy'de Aç Kalan Atlar Sokaklarda Yiyecek Aradı

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İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler