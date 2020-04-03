Arnavutköy'de aç kalan koyunların yemini jandarma götürdü - Son Dakika

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Arnavutköy'de aç kalan koyunların yemini jandarma götürdü
6 saat önce
Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 70 yaşındaki Ruhşen Genç'in koyunlarına yem götürdü.
Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 70 yaşındaki Ruhşen Genç'in koyunlarına yem götürdü.
Balaban köyünde yaşayan Genç, 65 ve üstündeki yaşlara uygulanan evden çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayınca beslediği 35 koyun aç kaldı.
Genç, aç kalan koyunları için Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, durumu bildirdi.
Talep üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, istenilen yemleri tedarik ederek Ruhşen Genç'e teslim etti.
Yemleri alan Genç, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:20 Kaynak: AA
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