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Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu

06.02.2022 10:47
Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'de yol ortasında açık bırakılan rögar kapağını fark etmeyen minibüs sürücüsü kaza yaptı.

ARNAVUTKÖY'de yol ortasında açık bırakılan rögar kapağını fark etmeyen minibüs sürücüsü kaza yaptı. Rögar kapağına çarpan minibüsün sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kaza anında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi Caddesinde seyir halindeki bir minibüs, cadde ortasındaki yarı açık kalan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs savrularak park halindeki bir hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında yoldan vatandaşların geçmemesi olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.


Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu
Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu
Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu
Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu
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Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu - Son Dakika
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