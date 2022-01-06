Üye Girişi
Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı

06.01.2022 08:39
Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı

ARNAVUTKÖY'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, kendisini takip eden hırsız tarafından çalındı.

ARNAVUTKÖY'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, kendisini takip eden hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 3 Ocak Pazartesi günü Arnavutköy'de meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte bir telefon dükkanına giren Zübeyde Çiçek, burada bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Çiçek, yürürken arkasından yaklaşan bir kadın, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldı. Zübeyde Çelik'in montunun cebinde bulunan ve 12 bin lira değerinde olan cep telefonunu alan yankesici kadın daha sonra soğukkanlı bir şekilde caddede yürüyerek kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Cep telefonunu yankesici kadına kaptıran Zübeyde Çiçek, "Telefoncu dükkanına geri dönüp baktığımda telefonun orada olmadığını gördük. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyince yankesici bir kadının sessizce arkamızdan yaklaşarak telefonu cebimden alarak kayıplara karıştığını gördük" dedi.Çiçek, "Ben kıt kanaat imkanlarla çalışan biriyim. Bu hırsız kadını tanıyan bilen kim varsa lütfen bize bildirsin. Yüzünü asla unutmam bu kişinin. Saçını da değişse, estetik de yapsa ben o yüzü, ben o bakışı, o yürüyüşü asla unutmam. Bu işin peşini bırakmayacağım ve bu hırsızın yakalanarak gerekli cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Hırsızlık yaptıktan sonra arkamdan iki kişi yürüyor o kişilerle de bir şey konuşuyor veya adres soruyor bilmiyorum onlara da seslenmek istiyorum bana ulaşsınlar lütfen. Benim bütün emeğim çalındı her şeyim oradaydı telefon gelmese dahi ben o kadını istiyorum cezasını çeksin ki kimsenin canı yanmasın. Ben bu saatten sonra telefonu değil en çok hırsızın yakalanmasını istiyorum. Bugün yine karakola gideceğim ek kamera görüntüleri ile ilgili gerekirse her akşam karakola gideceğim hakkımı helal etmiyorum ama ben hakkımı arayacağım" dedi.


- İstanbul
Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı
Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı
Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı
YORUMLAR
500

Cep Telefonu, Hırsızlık, Pazartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı         
08:42
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında         
08:26
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21

Son Dakika Haberleri
08:38 Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?
08:36 Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?
08:32 Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi
08:31 AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak
08:29 Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı
08:26 Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında
08:24 Cübbeli Ahmet Hoca: Millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der
08:16 Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!
08:13 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru
08:00 Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 08:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de adım adım takip edip telefonu böyle çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement